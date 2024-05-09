Finita a gambe all aria
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Finita a gambe all aria' è 'Caduta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CADUTA
Vuoi approfondire la risposta Caduta? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Finita a gambe all aria nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Caduta
Per risolvere la definizione "Finita a gambe all aria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caduta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Finita a gambe all aria
- Risposta: CADUTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Caduta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Finita a gambe all aria". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un rivestimento per non finire a gambe all aria L aria che ci circonda La scienza che studia le proprietà dell aria Un progetto campato in aria Aria grave ed enfatica
Altre definizioni collegate
Con finita: La serata che si passa al ristorante a recita finita
Con gambe: Corre con gambe non sue