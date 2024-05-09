Finita a gambe all aria

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Finita a gambe all aria' è 'Caduta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CADUTA

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Finita a gambe all aria nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Caduta

Per risolvere la definizione "Finita a gambe all aria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caduta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Finita a gambe all aria
  • Risposta: CADUTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
D Domodossola
U Udine
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Caduta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Finita a gambe all aria". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con gambe: Corre con gambe non sue 