Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante

Home / Soluzioni Cruciverba / Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante' è 'Avorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVORIO

Perché la soluzione è Avorio? L’avorio è un materiale pregiato estratto dalle zanne degli elefanti, noto per la sua durezza e lucentezza. Viene utilizzato da secoli per la realizzazione di oggetti artistici, gioielli e ornamenti, grazie alla sua capacità di essere scolpito con precisione. La sua origine naturale lo rende molto ricercato, ma anche soggetto a tutela e conservazione. L’avorio rappresenta una risorsa preziosa, spesso associata a tradizioni culturali e a un patrimonio artistico di grande valore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Avorio

La definizione "Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante" conferma che la soluzione 'Avorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avorio

A Ancona V Venezia O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Materiale di cui sono fatte le zanne d elefante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Materiale che costituisce le zanne degli elefantiSi ricava da una palmaSui tasti di certi pianofortiLo schema con cui sono ordinati gli elementi chimiciSono fatte di paroleIl giorno in cui sono nati gli inespertiZone delle città in cui sono vietate le autoMateriale con cui si fanno i surf