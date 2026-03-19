Grossi contenitori intrecciati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossi contenitori intrecciati' è 'Cestoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CESTONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grossi contenitori intrecciati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grossi contenitori intrecciati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cestoni? I cesti sono grandi contenitori intrecciati realizzati con materiali naturali come vimini, legno o canna. La loro struttura robusta permette di trasportare e conservare diversi oggetti, spesso in ambienti domestici o agricoli. La tecnica dell’intreccio conferisce ai cesti resistenza e flessibilità, rendendoli utili per varie esigenze quotidiane. La loro forma varia a seconda dell’uso, ma la caratteristica principale rimane il metodo di produzione attraverso l’intreccio di materiali robusti.

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Grossi contenitori intrecciati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cestoni

Se la definizione "Grossi contenitori intrecciati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grossi contenitori intrecciati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cestoni:

C Como E Empoli S Savona T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grossi contenitori intrecciati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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