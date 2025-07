Recipienti da fruttivendoli nei cruciverba: la soluzione è Ceste

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Recipienti da fruttivendoli' è 'Ceste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESTE

Curiosità e Significato di Ceste

Approfondisci la parola di 5 lettere Ceste: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ceste? Cešte è il termine usato per indicare i recipienti tipici dei fruttivendoli, spesso in vimini o plastica, usati per esporre e vendere frutta e verdura. Questi contenitori sono fondamentali per mantenere freschezza e ordine nel banco di vendita. Conoscere questa parola significa immergersi nella tradizione del commercio di frutta, un elemento distintivo del mercato italiano.

Come si scrive la soluzione Ceste

Se "Recipienti da fruttivendoli" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

