Sono di vimini intrecciati - Cruciverba

Le ceste sono contenitori realizzati intrecciando materiali come il vimini, la canna, la paglia o altre fibre naturali. Questi oggetti artigianali sono utilizzati per trasportare, immagazzinare o esporre una varietà di oggetti. La loro costruzione tramite intrecci rende le ceste robuste e leggere, ideali per trasportare alimenti, prodotti artigianali o perfino come elementi decorativi. Le ceste si declinano in una vasta gamma di forme e dimensioni, dalla classica cesta da picnic a contenitori più elaborati. Sono esempi di tradizioni artigianali che uniscono utilità, estetica e natura, offrendo soluzioni pratiche e affascinanti.

