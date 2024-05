La Soluzione ♚ Stazione di confine con l Austria La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TARVISIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Stazione di confine con l Austria. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Stazione di confine con l austria: La stazione di brennero (in tedesco brenner) si trova nel comune del brennero sull'omonimo passo presso il confine con l'austria da cui dista 300 m. fino... Tarvisio (Tarvis in friulano e in tedesco, Trbiž in sloveno) è un comune italiano di 4.010 abitanti in Friuli-Venezia Giulia, il comune più orientale e più esteso della ex-provincia di Udine. È l'unico comune che era ed è rimasto di confine con la Slovenia a cavallo della seconda guerra mondiale.

