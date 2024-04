La Soluzione ♚ Stazione climatica trentina

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANDALO

Curiosità su Stazione climatica trentina: Venetia et histria di età imperiale romana. la regione storico-geografica trentina fu già municipium romano, ducato longobardo e contea carolingia, quindi... Andalo (Àndel in dialetto trentino) è un comune italiano di 1 141 abitanti della provincia di Trento. Sorge su un'ampia sella prativa al centro dell'altopiano Brenta - Paganella, dominata ad ovest dal Piz Galin (2442 m s.l.m.) ed a est dalla Paganella ( 2125 m s.l.m.). Il suo territorio rientra in parte nell'area protetta del parco naturale Adamello-Brenta.

