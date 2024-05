La Soluzione ♚ L Austria alle Olimpiadi

: AUT

Curiosità su L austria alle olimpiadi: Tre o più medaglie: ^ sport.it, il cio annuncia alcune novità per le olimpiadi di londra 2012[collegamento interrotto], 10 dicembre 2009. url consultato... La locuzione latina àut àut, che deriva da un raddoppiamento della congiunzione latina aut, è traducibile in italiano come un "o" disgiuntivo con il significato di "o questo o quello". Una scelta in cui un termine esclude l'altro (ad esempio: aut Caesar, aut nihil "o imperatore o niente"), a differenza di vel...vel, che oppone due termini non necessariamente in contrapposizione tra loro. Nell'uso comune della lingua italiana però l'espressione "aut aut" è utilizzata anche per definire una scelta biunivoca direzionata "o di qua o di là", e in generale per alludere all'obbligo di esprimere una scelta imposta a chi esita a prendere una ...

