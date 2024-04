La Soluzione ♚ Città romena al confine con l Ungheria

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Città romena al confine con l Ungheria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARAD

Curiosità su Citta romena al confine con l ungheria: Dal confine croato e avvicinandosi al confine rumeno. a soli 25 km dal confine ungherese vi è la prima grande città in territorio serbo, la città portuale...

