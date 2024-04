La Soluzione ♚ Un riparo in stazione

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un riparo in stazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TETTOIA - PENSILINA

Curiosità su Un riparo in stazione: La dora riparia (dòira rivaria in piemontese, doire ripaire in francese) è un fiume del piemonte con un bacino ampio 1 340 km², affluente di sinistra... La tettoia (derivato dal latino tectoria, plurale di tectorium che si traduce in "copertura", dall'aggettivo tectorius col significato di "che serve a coprire") è un elemento architettonico composto da una struttura sopraelevata portante ancorata su più punti e aperta nella zona sottostante fissata in alto ad mo' di copertura, costituita in vari materiali quali legno, tessuto o metallo, in grado di fornire a persone o cose, ombra o riparo dagli agenti atmosferici e dalle intemperie come sole, grandine, neve e pioggia. Esistono anche altre varianti della stessa, tra cui in ambito ferroviario la tettoia merci, adoperato come riparo per tenere ...

