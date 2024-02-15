Un cliente del veterinario

SOLUZIONE: CANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cliente del veterinario" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cliente del veterinario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cane? Un animale domestico molto comune di compagnia, spesso amato e coccolato in famiglia, appartenente alla famiglia dei mammiferi. È conosciuto per la sua lealtà e capacità di legarsi profondamente ai propri padroni. Viene portato dal veterinario per controlli, cure e vaccinazioni. Il suo ruolo di amico fedele lo rende uno degli animali più preferiti da molte persone.

In presenza della definizione "Un cliente del veterinario", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cliente del veterinario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cane:

C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cliente del veterinario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

