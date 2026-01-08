Mette in guardia chi entra

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Mette in guardia chi entra' è 'Attenti Al Cane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTENTI AL CANE

Perché la soluzione è Attenti Al Cane? Un avviso che invita a prestare attenzione a un animale potenzialmente pericoloso, spesso posizionato all'ingresso di proprietà private o aree dove il cane potrebbe essere presente. Serve a proteggere le persone da eventuali incidenti o morsi, segnalando la presenza di un animale che potrebbe reagire in modo aggressivo. La frase si utilizza per informare e prevenire situazioni rischiose, favorendo comportamenti prudenti e rispettosi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mette in guardia chi entra" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mette in guardia chi entra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Mette in guardia chi entra nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Attenti Al Cane

Quando la definizione "Mette in guardia chi entra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mette in guardia chi entra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Attenti Al Cane:

A Ancona T Torino T Torino E Empoli N Napoli T Torino I Imola A Ancona L Livorno C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mette in guardia chi entra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

