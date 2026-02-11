Un pastore con la coda

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un pastore con la coda' è 'Cane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANE

Perché la soluzione è Cane? Un animale che accompagna il pastore durante il lavoro, spesso con una coda che si muove velocemente. È fedele e protettivo, aiutando a difendere il gregge dai pericoli. Questo animale è molto amato come amico dell'uomo e si distingue per il suo istinto di protezione e intelligenza. La sua presenza rassicura e rende più sicuro il lavoro nei pascoli. Un esempio di lealtà e collaborazione tra uomo e animale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pastore con la coda" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pastore con la coda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Un pastore con la coda" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pastore con la coda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cane:

C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pastore con la coda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

