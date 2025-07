Si occupa dei cani senza essere veterinario nei cruciverba: la soluzione è Dogsitter

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si occupa dei cani senza essere veterinario' è 'Dogsitter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOGSITTER

Curiosità e Significato di Dogsitter

Hai risolto il cruciverba con Dogsitter? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Dogsitter.

Perché la soluzione è Dogsitter? Un dog sitter è una persona che si prende cura dei cani, magari durante l'assenza del proprietario, senza essere un veterinario. Si occupa di far passeggiare, nutrire e coccolare gli amici a quattro zampe, garantendo loro attenzione e affetto. È un servizio utile e affidabile per chi desidera il meglio per il proprio cane anche quando non può occuparsene personalmente.

Come si scrive la soluzione Dogsitter

La definizione "Si occupa dei cani senza essere veterinario" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

G Genova

S Savona

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

