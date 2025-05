Un paziente del veterinario nei cruciverba: la soluzione è Cane

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un paziente del veterinario' è 'Cane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANE

Curiosità e Significato di "Cane"

Approfondisci la parola di 4 lettere Cane: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Un cane è un animale domestico molto comune, noto per la sua lealtà e affetto verso gli esseri umani. Appartiene alla famiglia dei canidi e viene spesso considerato il miglior amico dell'uomo. I cani come i gatti, necessitano di cure veterinarie regolari per mantenere la loro salute e benessere, rendendoli frequentatori abituali degli ambulatori veterinari.

Come si scrive la soluzione: Cane

Non riesci a risolvere la definizione "Un paziente del veterinario"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

