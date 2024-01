La Soluzione ♚ Il cliente dell albergo l apre per ristorarsi

La definizione e la soluzione di: Il cliente dell albergo l apre per ristorarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il cliente dell albergo l apre per ristorarsi: albergo dove i candidati sono invitati a ristorarsi per qualche giorno prima della prova. tuttavia, le camere sono molto costose e l'unico modo per pagarle... Curiosità su: albergo dove i candidati sono invitati a ristorarsi per qualche giorno prima della prova. tuttavia, le camere sono molto costose e l'unico modo per pagarle... Un minibar o frigobar è un frigorifero di piccole dimensioni solitamente utilizzato per uso alberghiero o commerciale. Normalmente adattabili sia per libera installazione che per incasso.

Altre risposte alla domanda Il cliente dell albergo l apre per ristorarsi: minibar; cliente; albergo; apre; ristorarsi;