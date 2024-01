La definizione e la soluzione di: Quella alta caratterizza le zone a rischio terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La classificazione sismica dell'Italia è la suddivisione del territorio della Repubblica Italiana in specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico.

Attualmente la classificazione sismica del territorio italiano in zone è rimasta esclusivamente per aspetti statistici e amministrativi. Con la normativa entrata in vigore nel 2009 (NTC08), all'indomani del terremoto che interessò la città dell'Aquila, ai fini della progettazione antisismica, si usa una nuova metodologia di calcolo basata su un approccio statistico puntiforme. Ogni punto del territorio italiano è caratterizzato da un preciso valore di accelerazione al suolo (PGA o Accelerazione di picco al suolo) in funzione di un tempo di ritorno (ossia un valore probabilistico).

Italiano

Sostantivo

sisma ( approfondimento) m sing(pl.: sismi)

(geologia) spostamento della crosta terrestre

Sillabazione

sì | sma

Pronuncia

IPA: /'sizma/

Etimologia / Derivazione

deriva dal greco sesµ cioè "scossa, terremoto", a sua volata deivazion e di se cioè "scuotere"

Sinonimi

terremoto

Parole derivate

sismicità, sismografico, sismografo, sismogramma, sismologia, sismologo, sismico

