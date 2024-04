La Soluzione ♚ Comportante un grave rischio La definizione e la soluzione di 10 lettere: Comportante un grave rischio. PERICOLOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comportante un grave rischio: Sequestro pericoloso (Gumshoe) è un film del 1971 diretto da Stephen Frears, all'esordio da regista. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Sequestro pericoloso (Gumshoe) è un film del 1971 diretto da Stephen Frears, all'esordio da regista. pericoloso m sing che presenta un rischio, che potrebbe essere dannoso non andare in quel luogo stasera: è pericoloso individuo malevolo senza alcun dubbio (per estensione) che non accetta e rifiuta buona creanza Sillabazione pe | ri | co | ló | so Pronuncia IPA: /periko'lozo/ Etimologia / Derivazione dal latino periculosus che deriva da periculum cioè "pericolo" Sinonimi ( di azione, professione ) rischioso, azzardato, arrischiato, difficile, difficoltoso, imprudente, critico, sconsigliabile, rovinoso, dannoso, nocivo, temibile, deleterio, fatale, letale

) rischioso, azzardato, arrischiato, difficile, difficoltoso, imprudente, critico, sconsigliabile, rovinoso, dannoso, nocivo, temibile, deleterio, fatale, letale ( di individuo ) infido, malfido

) infido, malfido ( per estensione ) (di età, situazione) preoccupante, problematico

preoccupante, problematico ( per estensione ) (di argomento, discorso) delicato, scabroso, spinoso

delicato, scabroso, spinoso insicuro, insidioso, periglioso, rischioso

minaccioso Contrari (di azione, professione) sicuro, tranquillo Parole derivate pericolosamente, pericolosità Termini correlati pericolo, pericolante Proverbi e modi di dire gioco pericoloso Altre Definizioni con pericoloso; comportante; grave; rischio; Grave epidemia; Grave separazione religiosa; Esposto a grave rischio; Quella alta caratterizza le zone a rischio terremoti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Comportante un grave rischio

PERICOLOSO

P

E

R

I

C

O

L

O

S

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Comportante un grave rischio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.