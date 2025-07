C è anche quella di bellezza nei cruciverba: la soluzione è Maschera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'C è anche quella di bellezza' è 'Maschera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASCHERA

Curiosità e Significato di Maschera

Non fermarti alla soluzione! Conosci Maschera più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Maschera.

Perché la soluzione è Maschera? La parola maschera indica un copricapo o un volto finto usato per nascondere l’identità o interpretare un ruolo, spesso durante feste o spettacoli. Può rappresentare anche un simbolo di trasformazione, mistero o protezione. In senso figurato, si usa per descrivere una facciata che celano emozioni reali. Insomma, la maschera è un elemento che svela e nasconde allo stesso tempo.

Come si scrive la soluzione Maschera

Stai cercando la risposta alla definizione "C è anche quella di bellezza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M I A R T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARITMIA" ARITMIA

