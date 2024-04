La Soluzione ♚ Esposto a grave rischio La definizione e la soluzione di 11 lettere: Esposto a grave rischio. COMPROMESSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Esposto a grave rischio: Diverso sierotipo del dengue virus a essere a rischio. la forma grave della malattia è più comune nell'infanzia e, a differenza di molte altre malattie... In una disputa, il compromesso è il risultato di concessioni da entrambe le parti con lo scopo di trovare un terreno comune su cui concordare. Il compromesso porta ad appianare le differenze e viene raggiunto attraverso la mutua rettifica delle reciproche richieste, concedendo un po' a ciascuna delle parti. È possibile che le parti raggiungano il compromesso (o provino a farlo) trattando direttamente o tramite l'intervento (mediazione) di una ... Altre Definizioni con compromesso; esposto; grave; rischio; Esposto a parole; Esposto ai venti; Comportante un grave rischio; Grave epidemia; Grave separazione religiosa; Quella alta caratterizza le zone a rischio terremoti;

La risposta a Esposto a grave rischio

COMPROMESSO

C

O

M

P

R

O

M

E

S

S

O

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Esposto a grave rischio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.