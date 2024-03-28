Piccole zone abitate

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccole zone abitate' è 'Borghi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORGHI

Perché la soluzione è Borghi? I borghi sono insediamenti di dimensioni ridotte, spesso caratterizzati da un patrimonio storico e culturale ricco. Queste piccole zone abitate si distinguono per la loro architettura tradizionale e il paesaggio che le circonda, creando un’atmosfera unica e autentica. La loro presenza rappresenta spesso un legame con il passato e le tradizioni locali, mantenendo vive le radici della comunità. I borghi sono luoghi di interesse che attirano visitatori desiderosi di scoprire atmosfere di altri tempi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccole zone abitate". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Piccole zone abitate nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Borghi

La soluzione associata alla definizione "Piccole zone abitate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccole zone abitate" conferma che la soluzione 'Borghi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Borghi

B Bologna O Otranto R Roma G Genova H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccole zone abitate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Borghi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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