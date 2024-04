La Soluzione ♚ Caratterizza ciò che non si lascia attraversare La definizione e la soluzione di 15 lettere: Caratterizza ciò che non si lascia attraversare. IMPENETRABILITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Caratterizza cio che non si lascia attraversare: La società foggiana (nota anche come quarta mafia) è un cartello criminale di stampo mafioso operante nella città di Foggia e in gran parte dell'omonima provincia, ma con cospicue infiltrazioni anche in altre regioni italiane; è una mafia relativamente giovane il cui primo riconoscimento risale al 1994; è comunque considerata una delle mafie italiane più brutali e sanguinarie. In considerazione dell'escalation criminale registrata negli ultimi anni il 15 febbraio 2020 è stata istituita a Foggia una ulteriore Sezione Operativa della DIA alle dipendenze del Centro Operativo di Bari. Nel gennaio 2022 è stata inoltre sancita la presenza di un ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La società foggiana (nota anche come quarta mafia) è un cartello criminale di stampo mafioso operante nella città di Foggia e in gran parte dell'omonima provincia, ma con cospicue infiltrazioni anche in altre regioni italiane; è una mafia relativamente giovane il cui primo riconoscimento risale al 1994; è comunque considerata una delle mafie italiane più brutali e sanguinarie. In considerazione dell'escalation criminale registrata negli ultimi anni il 15 febbraio 2020 è stata istituita a Foggia una ulteriore Sezione Operativa della DIA alle dipendenze del Centro Operativo di Bari. Nel gennaio 2022 è stata inoltre sancita la presenza di un ... impenetrabile m e f (pl.: impenetrabili) che non si può penetrare, che non si lascia penetrare (senso figurato) incomprensibile, misterioso Sillabazione im | pe | ne | trà | bi | le Pronuncia IPA: /impene'trabile/ Etimologia / Derivazione derivato di penetrare Sinonimi (ai liquidi) impermeabile

(di luogo) inaccessibile, inesplorabile, inviolabile, inattaccabile, imprendibile, inespugnabile

(di nebbia, oscurità) spesso, folto, fitto

(detto del buio) pesto

( senso figurato ) (di mistero, problema) difficile, incomprensibile, inspiegabile, oscuro, misterioso, enigmatico, arcano, ermetico, imperscrutabile, inesplicabile, inintelligibile

(di mistero, problema) difficile, incomprensibile, inspiegabile, oscuro, misterioso, enigmatico, arcano, ermetico, imperscrutabile, inesplicabile, inintelligibile ( senso figurato ) (a sentimenti, emozioni, eccetera) chiuso

(a sentimenti, emozioni, eccetera) chiuso (senso figurato) (di sguardo, atteggiamento, eccetera) indecifrabile Contrari (ai liquidi) penetrabile

(di luogo) accessibile, penetrabile, esplorabile, espugnabile

( senso figurato ) (di mistero, problema) facile, comprensibile, chiaro, evidente, palese, leggibile, intuibile

(di mistero, problema) facile, comprensibile, chiaro, evidente, palese, leggibile, intuibile (senso figurato) (a sentimenti, emozioni, eccetera) aperto Parole derivate impenetrabilità Altre Definizioni con impenetrabilità; caratterizza; lascia; attraversare; Caratterizza ciò che non si può stabilire con precisione; Caratterizza i corpi con temperatura costante; Se la si lascia scappare è difficile che ritorni; Un volatile che si lascia abbindolare; La scarsa propensione dei raggi X ad attraversare un determinato materiale; Attraversare una linea con un altra; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Caratterizza ciò che non si lascia attraversare

IMPENETRABILITÀ

I

M

P

E

N

E

T

R

A

B

I

L

I

T

À

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'Caratterizza ciò che non si lascia attraversare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.