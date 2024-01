La definizione e la soluzione di: Si cinge della fascia tricolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il sindaco (o podestà nei comuni di lingua italiana del Cantone dei Grigioni) è chi dirige l'amministrazione comunale. Rappresenta l'organo monocratico posto al vertice dell'ente territoriale locale di base che nei vari paesi assume denominazioni diverse: comune, municipalità , municipio, città ecc. Negli ordinamenti in cui le città più grandi sono ulteriormente suddivise in enti (variamente denominati: ad esempio borough in certe città anglosassoni, arrondissement nei paesi francofoni, Stadtbezirk in quelli di lingua tedesca, Solectwa (rurali) o Dzielnice (cittadine) in Polonia) questi possono avere un proprio sindaco.

Italiano

Sostantivo

sindaco  ( approfondimento) m sing

(storia) , (politica) , (diritto) chi dirige e coordina l'amministrazione di un comune, sia dal punto di vista processuale che politico il sindaco di Monza ha emesso un'ordinanza per lo sgombero delle neve (per estensione) primo rappresentante politico e processuale di un ente territoriale minore (economia) componente del collegio dei revisori di una società , preposto al controllo dell'attività degli amministratori e la conformità dei loro atti alla legge

Voce verbale

sindaco

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di sindacare

Sillabazione

sìn | da | co

Pronuncia

IPA: /'sindako/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo syndicus, che deriva dal greco sd ossia patrocinatore, composto di s ovvero "con, insieme" e d ossia "giustizia"; il termine indicava in origine, nell'antichità greca e romana, il rappresentante processuale di una comunitÃ

Sinonimi

(di un comune) primo cittadino

Parole derivate

narcosindaco, sindaco-sceriffo, sindachismo, vicesindaco

Varianti