Un frutto tricolore

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un frutto tricolore' è 'Cocomero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCOMERO

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Perché la soluzione è Cocomero? Il cocomero è un frutto che si distingue per il suo aspetto vivace e colorato. La sua buccia può mostrare strisce verdi e chiare, mentre la polpa rossa è ricca di dolcezza e freschezza. È molto apprezzato durante l’estate per il suo sapore dissetante. Chi lo gusta si gode un pezzo di natura che combina tre colori in un solo frutto. È un vero piacere per gli occhi e il palato.

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Un frutto tricolore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cocomero

La definizione "Un frutto tricolore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cocomero'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un frutto tricolore
  • Risposta: COCOMERO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
C Como
O Otranto
M Milano
E Empoli
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Cocomero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un frutto tricolore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Con frutto: Frutto con nocciolo bislungo 

Con tricolore: Una vivanda che può essere tricolore 