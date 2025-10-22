Un frutto tricolore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un frutto tricolore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un frutto tricolore' è 'Cocomero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCOMERO

Vuoi approfondire la risposta Cocomero? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Cocomero? Il cocomero è un frutto che si distingue per il suo aspetto vivace e colorato. La sua buccia può mostrare strisce verdi e chiare, mentre la polpa rossa è ricca di dolcezza e freschezza. È molto apprezzato durante l’estate per il suo sapore dissetante. Chi lo gusta si gode un pezzo di natura che combina tre colori in un solo frutto. È un vero piacere per gli occhi e il palato.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cocomero' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un frutto tricolore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cocomero

La definizione "Un frutto tricolore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cocomero'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un frutto tricolore

Un frutto tricolore Risposta: COCOMERO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto C Como O Otranto M Milano E Empoli R Roma O Otranto

La soluzione 'Cocomero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un frutto tricolore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.