Un frutto tricolore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un frutto tricolore' è 'Cocomero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COCOMERO
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Perché la soluzione è Cocomero? Il cocomero è un frutto che si distingue per il suo aspetto vivace e colorato. La sua buccia può mostrare strisce verdi e chiare, mentre la polpa rossa è ricca di dolcezza e freschezza. È molto apprezzato durante l’estate per il suo sapore dissetante. Chi lo gusta si gode un pezzo di natura che combina tre colori in un solo frutto. È un vero piacere per gli occhi e il palato.
Un frutto tricolore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cocomero
La definizione "Un frutto tricolore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cocomero'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un frutto tricolore
- Risposta: COCOMERO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Cocomero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un frutto tricolore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il frutto tricolore dell orto Frutto tricolore Un frutto come la decano Un frutto a pigna Un frutto violetto
Altre definizioni collegate
Con frutto: Frutto con nocciolo bislungo
Con tricolore: Una vivanda che può essere tricolore