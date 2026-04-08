Una vivanda che può essere tricolore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una vivanda che può essere tricolore' è 'Peperonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEPERONATA

Perché la soluzione è Peperonata? La peperonata è un piatto tradizionale della cucina italiana preparato principalmente con peperoni, che possono essere di diversi colori, creando così un insieme tricolore. Questa vivanda si distingue per il suo sapore dolce e leggermente piccante, esaltato dalla cottura lenta con cipolle, pomodori e olio d'oliva. La combinazione dei colori dei peperoni rende la peperonata non solo gustosa ma anche esteticamente attraente. È un piatto molto apprezzato durante le stagioni calde e può essere servito caldo o freddo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vivanda che può essere tricolore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una vivanda che può essere tricolore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Peperonata

La soluzione associata alla definizione "Una vivanda che può essere tricolore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vivanda che può essere tricolore" conferma che la soluzione 'Peperonata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Peperonata

P Padova E Empoli P Padova E Empoli R Roma O Otranto N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vivanda che può essere tricolore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Peperonata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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