Una vivanda che può essere tricolore
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una vivanda che può essere tricolore' è 'Peperonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PEPERONATA
Perché la soluzione è Peperonata? La peperonata è un piatto tradizionale della cucina italiana preparato principalmente con peperoni, che possono essere di diversi colori, creando così un insieme tricolore. Questa vivanda si distingue per il suo sapore dolce e leggermente piccante, esaltato dalla cottura lenta con cipolle, pomodori e olio d'oliva. La combinazione dei colori dei peperoni rende la peperonata non solo gustosa ma anche esteticamente attraente. È un piatto molto apprezzato durante le stagioni calde e può essere servito caldo o freddo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vivanda che può essere tricolore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Una vivanda che può essere tricolore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Peperonata
La soluzione associata alla definizione "Una vivanda che può essere tricolore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vivanda che può essere tricolore" conferma che la soluzione 'Peperonata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Peperonata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vivanda che può essere tricolore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Peperonata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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