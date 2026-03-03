Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore' è 'Ambasciate Italiane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMBASCIATE ITALIANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ambasciate Italiane? Le rappresentanze diplomatiche italiane sono incaricate di mantenere i rapporti ufficiali tra l’Italia e altri paesi, promuovendo interessi e tutela dei cittadini italiani all’estero. Queste strutture sono spesso riconoscibili attraverso simboli nazionali, come il tricolore, che sventola all’esterno delle loro sedi. La presenza di tali bandiere rappresenta un legame tangibile con il paese di origine e dimostra l’importanza della presenza italiana nel mondo. La loro presenza è un segno di affermazione culturale e politica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Ambasciate Italiane:

A Ancona M Milano B Bologna A Ancona S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino E Empoli I Imola T Torino A Ancona L Livorno I Imola A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sebbene si trovino in terra straniera espongono il tricolore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

