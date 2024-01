La definizione e la soluzione di: Venne distrutta dopo Hiroshima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Portato al bombardamento di hiroshima. la storia di sadako sasaki, una giovane superstite del bombardamento di hiroshima a cui venne diagnosticata la leucemia...

I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki furono due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda guerra mondiale e compiuti dagli Stati Uniti d'America contro il Giappone.

La mattina del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica Little Boy sulla città di Hiroshima, a cui fece seguito, tre giorni dopo, un altro sgancio atomico con la bomba Fat Man su Nagasaki, causando in totale un numero di vittime dirette stimato fra le 150 000 e le 220 000 persone, quasi esclusivamente civili.

Per la gravità dei danni causati, diretti e indiretti, e per le implicazioni etiche a essi correlate, si è trattato del primo e unico utilizzo in guerra di tali armi. Nonostante ciò, dopo la guerra lo sviluppo tecnico delle bombe atomiche non si è fermato e ha anzi registrato una forte impennata negli anni seguenti, portando alla produzione di numerose testate sempre più sofisticate; inoltre, le contingenze politico-economiche internazionali, in particolare durante il periodo noto come "guerra fredda", sono più volte arrivate pericolosamente vicine a un nuovo impiego delle bombe.

Giapponese (Scrittura romaji)

Nome proprio

Nagasaki

(toponimo) una delle due città, assieme ad Hiroshima, bombardate con la bomba atomica dagli americani nel 1945.

Italiano

Nome proprio

Nagasaki ( approfondimento)