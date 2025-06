Quello Pontino venne bonificato nei cruciverba: la soluzione è Agro

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello Pontino venne bonificato

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello Pontino venne bonificato' è 'Agro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRO

Approfondisci la parola di 4 lettere Agro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Agro? Agro indica un'area agricola o coltivata, spesso collegata al territorio rurale. Nel contesto del Pontino, la bonifica ha trasformato zone paludose in terre fertili, pronte per l'agricoltura. Quindi, quando si dice che il Pontino è stato bonificato, si fa riferimento alla sua trasformazione in una vasta area agro, ricca di coltivazioni e sviluppo economico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è quello PontinoLo è il sapore di limoneVenne bonificato negli Anni Venti e TrentaPontino: fu bonificatoVi venne ucciso JFK

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Quello Pontino venne bonificato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

A T L A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALATO" ALATO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.