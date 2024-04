La Soluzione ♚ Non ne ha chi è fiacco La definizione e la soluzione di 7 lettere: Non ne ha chi è fiacco. ENERGIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Non ne ha chi e fiacco: L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato.Il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta tratto dal greco antico ea enérgheia, parola già usata da filosofo greco Aristotele, che deriva da e energhès (o l'equivalente e energós), 'che ha forza di fare', che opera', 'attivo'; questi termini derivano dalla composizione della particella en (dentro) con il termine érgon, 'vigore fisico', 'opera', 'lavoro'. Aristotele introdusse però il termine in ambito ... Altre Definizioni con energia; fiacco; Si sfrutta con speciali pannelli; Si sprigiona dalle cascate; Fiacco periodo di tempo; Uno debole e fiacco; Cerca altre soluzioni cruciverba

ENERGIA

