La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un periodo di tempo. LASSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Ted Lasso è una serie televisiva statunitense creata da Bill Lawrence e Jason Sudeikis. La serie, presentata in anteprima su Apple TV+ il 14 agosto 2020 e rinnovata per una seconda e una terza stagione cinque giorni dopo la sua anteprima, è basata sul medesimo personaggio che Sudeikis ha interpretato per la prima volta in una serie di promo per la copertura della Premier League da parte di NBC Sports.

lasso

(letterario) stanco fisicamente o moralmente

Sostantivo

lasso m

lasso di tempo: periodo considerato in funzione di qualcosa immediato, molto lontano o in una fase specifica

Sillabazione

làs | so

Pronuncia

IPA: / 'lasso/

Etimologia / Derivazione

dal latino lassum

Sinonimi

stanco, fiacco, abbattuto, spossato

( senso figurato ) infelice, misero, sfortunato

infelice, misero, sfortunato (di tempo) periodo, spazio, intervallo, arco

periodo, spazio, intervallo, arco (botanica: di ramo) flessibile

