La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo praticavano i cerusici. SALASSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il salasso (in passato anche detto flebotomia) era una pratica medica diffusa nell'antichità fino alla fine del diciannovesimo secolo, consistente nel prelevare quantità spesso considerevoli di sangue da un paziente al fine di ridurre il volume di sangue circolante.La pratica, di efficacia non dimostrata, è stata abbandonata per tutte le condizioni, eccetto alcune molto particolari, man mano che sono stati introdotti trattamenti ritenuti più efficaci.Si può pensare che, storicamente e in assenza di altri trattamenti per l'ipertensione, il salasso poté avere talvolta un effetto benefico nel ridurre temporaneamente la pressione sanguigna ...

salasso (pl.: salassi)

(storia) dei Salassi riferito a persona che apparteneva al popolo dei Salassi

Sostantivo

salasso ( approfondimento) m (pl.: salassi)

chi apparteneva al popolo dei Salassi (medicina) operazione terapeutica anche preventiva con il quale si sottrae una notevole quantità di sangue da una vena periferica per ridurne la quantità in circolazione (agricoltura) in viticoltura, operazione attuata prima della fioritura che consiste nell'eseguire il taglio, per circa un centimetro, di tralci fruttiferi già potati (senso figurato) spesa notevole, onerosa il conto dell'officina è stato un salasso

Voce verbale

salasso

prima persona singolare presente del verbo salassare

Sillabazione

sa | làs | so

Pronuncia

IPA: /sa'lasso/

Etimologia / Derivazione

derivato di salassare (dal latino sanguinem laxare cioè "fare scorrere il sangue")

Citazione

Sinonimi

( medicina ) flebotomia, emodiluizione, salassatura

flebotomia, emodiluizione, salassatura ( senso figurato ) esborso, ladrocinio, pagamento (eccessivo), spesa

esborso, ladrocinio, pagamento (eccessivo), spesa (senso figurato) , (familiare) rapina, ruberia, sborso, dispendio, stangata, mazzata, botta, batosta, dissanguamento, mazzata, pelata, salassata, spennata, stangata, svenamento

Parole derivate

salassata

Alterati