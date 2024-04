La Soluzione ♚ Uno debole e fiacco La definizione e la soluzione di 10 lettere: Uno debole e fiacco. PAPPAMOLLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno debole e fiacco: The Artful Dodger è una miniserie televisiva australiana ideata da James McNamara, David Maher e David Taylor e diretta da Jeffrey Walker, Corrie Chen e Gracie Otto. Sequel spin-off del romanzo di Charles Dickens Oliver Twist (1838) vede come protagonisti Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis e Maia Mitchell. Sostantivo Significato e Curiosità su: The Artful Dodger è una miniserie televisiva australiana ideata da James McNamara, David Maher e David Taylor e diretta da Jeffrey Walker, Corrie Chen e Gracie Otto. Sequel spin-off del romanzo di Charles Dickens Oliver Twist (1838) vede come protagonisti Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis e Maia Mitchell. pappamolla f sing (pl.: pappemolli) (regionale) (spregiativo) persona debole, priva di energia Sei una pappamolla ! Sillabazione pap | pa | mòl | la Pronuncia IPA: /pappa'mlla/ Etimologia / Derivazione pappa + molla Varianti pappamolle Sinonimi pigrone, rammollito, sfaticato Altre Definizioni con pappamolle; debole; fiacco; Si diceva fossero uno debole e uno forte; Non prova alcun debole per il sesso debole; Fiacco periodo di tempo; Non ne ha chi è fiacco; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Uno debole e fiacco

PAPPAMOLLE

P

A

P

P

A

M

O

L

L

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Uno debole e fiacco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.