GENDARMI

Curiosità e Significato di Gendarmi

Perché la soluzione è Gendarmi? Gendarme deriva dal francese e indica un agente di pubblica sicurezza, spesso con funzioni di pattuglia e controllo. Storicamente, i gendarmi erano militari incaricati di mantenere l'ordine, simili ai poliziotti di oggi. La figura ha radici profonde, rappresentando la presenza rassicurante dello Stato sul territorio. È un termine che evoca l'immagine di figure autorevoli e protettive, simbolo di ordine e legalità.

Come si scrive la soluzione Gendarmi

La definizione "Poliziotti d un tempo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

