La definizione e la soluzione di 8 lettere: Così sono detti i pastori tedeschi. CANI LUPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il cane da lupo cecoslovacco, talvolta abbreviato in lupo cecoslovacco (Ceskoslovenský vlciak in slovacco, Ceskoslovenský vlcák in ceco, in inglese Czechoslovakian Wolfdog), è una razza di cane, generalmente di taglia media, appartenente al gruppo dei pastori e bovari. È una razza canina relativamente recente, nata da un esperimento condotto nel 1955 nell'allora Cecoslovacchia. Dopo aver creato una linea di selezione incrociando 48 esemplari di cane da pastore tedesco da lavoro con quattro lupi dei Carpazi (Brita, Argo, Sarik e Lejdy), il progetto fu quello di creare una razza di ibrido tra cane e lupo che avesse la tempra, la mentalità e ...

Ienidi ( approfondimento) m pl

(zoologia) , (mammalogia) carnivori che assomigliano a cani lupo

Sillabazione

Iè | ni |di





Pronuncia

IPA: /'jnidi/

Etimologia / Derivazione

vedi ienide; dal latino scientifico Hyaenidae

Termini correlati

(famiglie di Carnivori) Canidi, Ursidi, Procionidi, Viverridi, Mustelidi, Felidi, Pinnipedi

Iponimi

iene

Iperonimi