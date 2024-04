La Soluzione ♚ Grosso paniere di vimini La definizione e la soluzione di 5 lettere: Grosso paniere di vimini. CESTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Grosso paniere di vimini: Cesta (in italiano tra le due guerre Strada) è un paese della Slovenia, insediamento (naselje) del comune di Aidussina. La località, che si trova a 120.4 metri s.l.m. ed a 20 kilometri dal confine italiano, è situata al centro della Valle del Vipacco, sulla strada Aidussina – Nova Gorica. È capoluogo di una delle 28 comunità locali in cui si suddivide il comune. Significato e Curiosità su: Cesta (in italiano tra le due guerre Strada) è un paese della Slovenia, insediamento (naselje) del comune di Aidussina. La località, che si trova a 120.4 metri s.l.m. ed a 20 kilometri dal confine italiano, è situata al centro della Valle del Vipacco, sulla strada Aidussina – Nova Gorica. È capoluogo di una delle 28 comunità locali in cui si suddivide il comune.

Sostantivo cesta f sing (pl.: ceste) arnese o contenitore a forma di gran paniere, generalmente con sponde alte, fatto con stecche di castagno o di vimini Sillabazione cé | sta Pronuncia IPA: /'testa/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino cista,che deriva dal greco st Sinonimi canestro, cesto, paniere, sporta, gerla, corba

(di aerostato) navicella Alterati (diminutivo) cestina, cestella Altre Definizioni con cesta; grosso; paniere; vimini; Artigiani che fanno canestri; L involucro della damigiana; Un grosso mammifero tra i ghiacci; Un grosso albero da viali dall ombra molto fitta; Sono fatte di vimini intrecciati; La tecnica di lavorazione dei vimini; Cerca altre soluzioni cruciverba

CESTA

La soluzione verificata di 5 lettere per risolvere 'Grosso paniere di vimini' è CESTA.