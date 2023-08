Il bastone di salice usato dai pastori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bastone di salice usato dai pastori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VINCASTRO

Significato/Curiosita : Il bastone di salice usato dai pastori

Inoltrano nella vecchia foresta, dove vengono attaccati dal vecchio uomo salice. sono però salvati da tom bombadil, che poi li ospita per due notti nella... Vimini è detto anche vinco, da cui vincastro per l'aggiunta del suffisso peggiorativo -astro. in senso esteso vincastro è sinonimo di bastone. talvolta può... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

