Locale con pesi e tapis roulant

La palestra è un luogo attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra.

Italiano

Sostantivo

palestra ( approfondimento) f sing (pl.: palestre)

(architettura) (sport) edificio adibito all'utilizzo di attrezzi ginnici; (per estensione) ginnastica effettuata in una palestra fare mesi di palestra l'ha trasformato, ora è una massa di muscoli! (senso figurato) ciò che è efficace mentalmente od eticamente

Sillabazione

pa | lè | stra

Pronuncia

IPA: /pa'lstra/

Etimologia / Derivazione

dal latino palaestra che deriva dal greco paasta derivazione di paa cioè "lottare"; significa quindi "luogo di lotta"

Sinonimi

sala da ginnastica

( per estensione ) ginnastica, esercizio, allenamento, gioco , gara, competizione

ginnastica, esercizio, allenamento, gioco , gara, competizione (senso figurato) scuola, insegnamento, addestramento

Parole derivate