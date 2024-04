La Soluzione ♚ Un locale qualsiasi inutile La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un locale qualsiasi inutile. VANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un locale qualsiasi inutile: Vano – spazio definito risultante dalla suddivisione interna di un'unità immobiliare Vano – spazio all'interno di un mezzo di trasporto destinato a specifiche funzioni Vano – spazio all'interno del case di un computer destinato ad ospitare un drive o altre tipologie di dispositivi Vano – lingua diffusa un tempo in provincia di Temotu, sull'isola di Vanikolo Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Vano – spazio definito risultante dalla suddivisione interna di un'unità immobiliare Vano – spazio all'interno di un mezzo di trasporto destinato a specifiche funzioni Vano – spazio all'interno del case di un computer destinato ad ospitare un drive o altre tipologie di dispositivi Vano – lingua diffusa un tempo in provincia di Temotu, sull'isola di Vanikolo vano che non può essere attuato non necessario; non utile che pertiene qualcosa di "finito" Sostantivo vano ( approfondimento) m sing (pl.: vani) (architettura) apertura praticata in una struttura muraria Sillabazione và | no Pronuncia IPA: /'vano/ Etimologia / Derivazione dal latino vanus Sinonimi (aggettivo) ( senso figurato ) (di discorso) frivolo, futile, inconsistente, inefficace, infruttuoso, inutile, sterile, vacuo, vuoto

apertura, cavità, rientranza, spazio, incavo (sostantivo) (in un edificio) stanza, ambiente, locale, camera Contrari (aggettivo)efficace, fecondo, fruttuoso, produttivo, utile, valido Parole derivate vanaglorioso, vanamente, vaneggiare, vanità, vanire Alterati (diminutivo) vanerello Altre Definizioni con vano; locale; qualsiasi; inutile; Un locale qualsiasi; Fa parte dell arredamento; Un locale attiguo alla camera da letto; Deridono qualsiasi ideale; È inutile per il poeta; Rende inutile il pettine; Cerca altre soluzioni cruciverba

