Tra i suoi corsi può esserci la zumba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i suoi corsi può esserci la zumba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PALESTRA

Significato/Curiosita : Tra i suoi corsi puo esserci la zumba

Soggetto a limitazioni e non esercitabile in molti casi. la palestra è anche una passione. in palestra si può svolgere l'attività del culturismo nota anche come... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Tra i suoi corsi può esserci la zumba : suoi; corsi; esserci; zumba; Fra i suoi classici: Dumbo e Bambi; I suoi Castelli ci ricordano il vino Verdicchio; Dai suoi colpi ci si riguarda; Ai suoi abitanti san Paolo scrisse una lettera; Sono noti i suoi spumanti; Percorsi elettrici; Mettono fine ai concorsi ; I percorsi dei tram; I concorsi in sella; Discorsi senza interlocutori; Tra le sue creazioni può esserci un tennis; Nelle città può esserci quella pedonale; Può esserci quella di Luna o quella di Sole; esserci realmente;

Cerca altre Definizioni