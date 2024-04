La Soluzione ♚ Una soffittatura che abbassa l altezza d un locale La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una soffittatura che abbassa l altezza d un locale. SOPPALCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una soffittatura che abbassa l altezza d un locale: La Casa Batlló (in catalano [b'o]) è un'opera del celebre architetto Antoni Gaudí che sorge a Barcellona, in Spagna al civico 43 del Passeig de Gràcia. Considerata una delle sue creazioni più originali, l'edificio è stato dichiarato, nel 2005, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Nel 1904 Batlló, altolocato industriale del settore tessile, affidò a Gaudì l'incarico di rimettere a nuovo un modesto palazzo acquistato l'anno precedente sul Passeig de Sheher, l'arteria principale del quartiere modernista dell'Eixample, zona eletta dalla borghesia catalana dell'epoca quale sede dei propri spettacolari palazzi. La costruzione originale era uno ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La Casa Batlló (in catalano [b'o]) è un'opera del celebre architetto Antoni Gaudí che sorge a Barcellona, in Spagna al civico 43 del Passeig de Gràcia. Considerata una delle sue creazioni più originali, l'edificio è stato dichiarato, nel 2005, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Nel 1904 Batlló, altolocato industriale del settore tessile, affidò a Gaudì l'incarico di rimettere a nuovo un modesto palazzo acquistato l'anno precedente sul Passeig de Sheher, l'arteria principale del quartiere modernista dell'Eixample, zona eletta dalla borghesia catalana dell'epoca quale sede dei propri spettacolari palazzi. La costruzione originale era uno ... soppalco m (pl.: soppalchi) (architettura) ambiente che si ottiene per mezzo di un piano orizzontale posto ad una certa altezza dal pavimento in una stanza Sillabazione sop | pàl | co Altre Definizioni con soppalco; soffittatura; abbassa; altezza; locale; Uno spazio sopraelevato tipico dei loft; Si alza e si abbassa in auto; Che abbassa la temperatura; Riducono l altezza dei box; Così è l altezza da capogiro; Un locale per merende; Un locale qualsiasi inutile; Cerca altre soluzioni cruciverba

SOPPALCO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Una soffittatura che abbassa l altezza d un locale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.