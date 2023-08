Cultori del body building - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cultori del body building. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALESTRATI

Significato/Curiosita : Cultori del body building

Danza moderna e danza acrobatica, north ironizza amabilmente sui cultori del body building e sull'atletismo portato all'estremo: «la tensione, l'esasperazione... Alleiamo con i secchioni dopo averne sconfitto il leader, per battere i palestrati e diventare re dell'istituto. capitolo v: la caduta e l'ascesa di jimmy... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

