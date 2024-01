La definizione e la soluzione di: Città santa sul Gange. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Varanasi (hindi , Varaasi, nota anche come Benares, o Banaras, Benaras, Kashi e Kasi) è una città dell'India, classificata come municipal corporation, di 3.682.194 abitanti, capoluogo del distretto di Varanasi e della divisione di Varanasi, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100 000 persone in su). È una delle più antiche agglomerazioni urbane del mondo essendo abitata da circa 3 500 anni.