SOLUZIONE: GAVIALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coccodrilli del Gange" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coccodrilli del Gange". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Gaviali? I gaviali sono grandi rettili acquatici che abitano principalmente le acque del fiume Gange. Con il muso stretto e allungato, sono adattati alla vita nei corsi d'acqua della regione. La loro presenza è importante per l'ecosistema, poiché contribuiscono al controllo delle popolazioni di pesci. Questi rettili sono spesso simbolo di biodiversità e richiedono attenzione per la conservazione delle aree umide in cui vivono.

La soluzione associata alla definizione "Coccodrilli del Gange" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coccodrilli del Gange" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gaviali:

G Genova A Ancona V Venezia I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coccodrilli del Gange" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

