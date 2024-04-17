Grande città della Baviera

Home / Soluzioni Cruciverba / Grande città della Baviera

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande città della Baviera' è 'Augusta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUGUSTA

Perché la soluzione è Augusta? Augusta è una grande città della Baviera, situata lungo il fiume Lech. Conosciuta per la sua ricca storia, essa rappresenta un importante centro culturale ed economico della regione. La città vanta un mix di architettura antica e moderna, con numerosi musei, teatri e spazi verdi. La sua posizione strategica favorisce il commercio e il turismo, attirando visitatori da tutto il mondo. Augusta si distingue anche per le sue tradizioni e eventi che celebrano la cultura bavarese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città della Baviera". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Grande città della Baviera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Augusta

Per risolvere la definizione "Grande città della Baviera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città della Baviera" conferma che la soluzione 'Augusta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Augusta

A Ancona U Udine G Genova U Udine S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città della Baviera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Augusta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L antico nome della città di AostaLa mèta della gita 4763 SiracusaAntica città bavarese col SchaezlerpalaisGrande città di IsraeleGrande città a nord di New YorkGrande città dell ArizonaUn abitante della terza città più grande della FranciaGrande città della Bolivia