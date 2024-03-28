È vastissimo quello del Gange

SOLUZIONE: DELTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È vastissimo quello del Gange" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vastissimo quello del Gange". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Delta? Il delta del Gange rappresenta una vasta area di terre emergenti che si formano dove il fiume si divide in numerosi rami prima di sfociare nell'oceano, creando un paesaggio unico e ricco di biodiversità. Questa formazione naturale è il risultato di sedimenti trasportati dal fiume e depositati in mare, dando origine a terre fertili e habitat importanti per molte specie. Il delta del Gange è uno dei più vasti e importanti al mondo.

Se la definizione "È vastissimo quello del Gange" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vastissimo quello del Gange" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Delta:

D Domodossola E Empoli L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vastissimo quello del Gange" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

