Il fiume di Monaco

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiume di Monaco' è 'Isar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ISAR

Perchè la soluzione è Isar? L'ISAR scorre tranquilla attraverso Monaco, regalando scorci pittoreschi e un senso di calma. Le sue acque limpide riflettono gli edifici e i ponti, creando un paesaggio affascinante che invita a passeggiate e momenti di relax lungo le sue sponde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il fiume di Monaco
  • Risposta: ISAR
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IAR
  • Inizia con: I
  • Finisce con: R
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Il fiume di Monaco: risposta da 4 lettere

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