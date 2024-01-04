Il fiume di Monaco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiume di Monaco' è 'Isar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I S A R

Perchè la soluzione è Isar? L'ISAR scorre tranquilla attraverso Monaco, regalando scorci pittoreschi e un senso di calma. Le sue acque limpide riflettono gli edifici e i ponti, creando un paesaggio affascinante che invita a passeggiate e momenti di relax lungo le sue sponde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il fiume di Monaco

Il fiume di Monaco Risposta: ISAR

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I A R

Inizia con: I

I Finisce con: R

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Il fiume di Monaco: risposta da 4 lettere

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