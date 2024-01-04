Il fiume di Monaco
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiume di Monaco' è 'Isar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Isar? L'ISAR scorre tranquilla attraverso Monaco, regalando scorci pittoreschi e un senso di calma. Le sue acque limpide riflettono gli edifici e i ponti, creando un paesaggio affascinante che invita a passeggiate e momenti di relax lungo le sue sponde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il fiume di Monaco
- Risposta: ISAR
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: IAR
- Inizia con: I
- Finisce con: R
Il fiume di Monaco: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Il fiume di Monaco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Isar. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.