Attraversa Monaco di Baviera nei cruciverba: la soluzione è Isar

Home / Soluzioni Cruciverba / Attraversa Monaco di Baviera

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attraversa Monaco di Baviera' è 'Isar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISAR

Curiosità e Significato di "Isar"

Hai risolto il cruciverba con Isar? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Isar.

Perché la soluzione è Isar? Attraversa Monaco di Baviera si riferisce all'Isar, il fiume che scorre attraverso la capitale bavarese. Questo corso d'acqua non è solo un elemento naturale fondamentale per la città, ma anche un luogo di svago e relax per i suoi abitanti e turisti, con parchi e sentieri lungo le sue rive. L'Isar rappresenta così un collegamento tra la frenesia urbana e la bellezza della natura circostante.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bagna una MonacoSi getta nel Danubio presso DeggendorfColonia : Reno = Monaco di Baviera : xNo detto a Monaco di BavieraPassa per Monaco di BavieraBagna Monaco di Baviera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Isar

Stai cercando la risposta alla definizione "Attraversa Monaco di Baviera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S A I T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTASI" ESTASI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.