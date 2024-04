La Soluzione ♚ Un albero come il cerro La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un albero come il cerro. QUERCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un albero come il cerro: Quercus L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Fagaceae, comprendente alberi comunemente chiamati querce. Le querce sono specie chiave in un'ampia gamma di habitat, dal mediterraneo alla foresta pluviale subtropicale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Quercus L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Fagaceae, comprendente alberi comunemente chiamati querce. Le querce sono specie chiave in un'ampia gamma di habitat, dal mediterraneo alla foresta pluviale subtropicale. quercia ( approfondimento) f sing (pl.: querce) (botanica) albero a foglie decidue delle Fagacee (falegnameria) legno dell'albero della quercia (senso figurato) individuo molto robusto Sillabazione quèr | cia Pronuncia IPA: /'kwrta/ Etimologia / Derivazione dal latino quercus Sinonimi rovere, quercia da sughero, farnia

(senso figurato) (persona robusta, resistente alla fatica) roccia Parole derivate querceto, quercino, querciola, querciolo, quercioso, quercite, quercitrina, quercitrone, quercia da sughero Termini correlati ghianda, sughero, leccio Iperonimi fagacea Proverbi e modi di dire Forte come una quercia Altre Definizioni con quercia; albero; come; cerro; Albero con grandi fiori; L albero della pace; Albero da viali e da cimiteri; Affettuosi come certi abbracci; Come certi apparecchi per abbonati Rai; Gridare come un cane;

QUERCIA

La e verificata di 7 lettere per risolvere 'Un albero come il cerro' è.