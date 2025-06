Un albero in miniatura nei cruciverba: la soluzione è Bonsai

BONSAI

Curiosità e Significato di "Bonsai"

Hai risolto il cruciverba con Bonsai? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bonsai.

Perché la soluzione è Bonsai? Il termine bonsai si riferisce a una tecnica giapponese che consiste nel coltivare alberi in miniatura, mantenendo le loro caratteristiche naturali. Questi alberi, curati con pazienza e dedizione, diventano opere d'arte viventi, simboleggiando armonia e equilibrio. Coltivare un bonsai è un atto di amore e rispetto verso la natura, che richiede attenzione e competenza per creare un piccolo mondo in un vaso.

Alberi d appartamentoUna miniatura vegetaleAlberi da appartamentoRiveste il tronco dell alberoGrande albero africanoAlbero i cui semi dànno un olio medicinale

Come si scrive la soluzione Bonsai

Stai cercando la risposta alla definizione "Un albero in miniatura"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

S Savona

A Ancona

I Imola

