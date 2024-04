La Soluzione ♚ Il sarto l usa per non pungersi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il sarto l usa per non pungersi. DITALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il sarto l usa per non pungersi: Il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le dita mentre si cuce. Si infila sul dito medio o indice e lo si usa per spingere la cruna dell'ago attraverso gli strati del materiale da cucire, generalmente tessuto o cuoio. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le dita mentre si cuce. Si infila sul dito medio o indice e lo si usa per spingere la cruna dell'ago attraverso gli strati del materiale da cucire, generalmente tessuto o cuoio. ditale ( approfondimento) m sing (pl.: ditali) cosa di metallo o di plastica per salvaguardare il dito di chi sta cucendo (medicina) copertura protettiva per un dito ferito Sillabazione di | tà | le Pronuncia IPA: /di'tale/ Etimologia / Derivazione deriva da dito Alterati (diminutivo) ditalino Altre Definizioni con ditale; sarto; pungersi; Il sarto l usa per evitare punture; Lo usa chi cuce; Una custodia del sarto; Pierre grande sarto; Il celebre sarto francese di origine veneta; Cerca altre soluzioni cruciverba

DITALE

